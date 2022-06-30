Арестович спрогнозировал замедление темпов российского наступления – причина

Арестович дала новый прогноз по войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные своими ракетными обстрелами растеряли наступательный потенциал и вынуждены будут замедлиться и переходить в оборону. Об этом рассказал в своем Telegram-канале внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Об этом говорят британские, американские и все аналитики мира, об этом говорит дата, которую поставило российское командование. В ближайшие недели российская армия будет замедлять свои темпы и постепенно останавливаться, становиться в оборону, потому что они просто растеряли наступательный потенциал. Понимаете, что произошло? Эти люди для взятия Попасной и Северодонецка растеряли крупнейший потенциал. И за тот период, пока они теряли свой наступательный потенциал, наш начал увеличиваться", – сказал Арестович.

По его словам, из-за недавнего ракетного обстрела в Кременчуге, украинским военным в ближайшее время выделят противоракетные системы, если бы не эта ситуация, пришлось бы ждать еще очень долго.

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"Нам добавили (вооружения – ред.) за счет их безумной стрельбы по торговым центрам. Решение про ПВО принималось бы еще полгода, поверьте. И тут речь идет уже не про ПВО, а про противоракетные системы. Своими действиями они резко ускорили поставки нам военной помощи и замедлили свои действия на этой операции, на этом ракетном терроре", – резюмировал он.

Пауза в наступлении

Штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступления российских войск значительно снизятся. Согласно прогнозу аналитиков, оккупанты в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит ВСУ начать контрнаступления.

Что этому предшествовало

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

В Сети появилось видео момента взрыва в результате ракетного удара по Кременчугу. Его сняли камеры наблюдения с расстояния около полукилометра. Обломки снаряда долетели даже до камер.

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