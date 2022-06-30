Арестович спрогнозував уповільнення темпів російського наступу – причина

Арестович дав новий прогноз щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові своїми ракетними обстрілами втратили наступальний потенціал і змушені будуть сповільнитись і переходити в оборону. Про це розповів у своєму Telegram-каналі позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Про це говорять британські, американські та всі аналітики світу, про це говорить дата, яку проставило російське командування. Найближчими тижнями російська армія сповільнюватиме свої темпи і поступово зупинятиметься, ставатиме в оборону, тому що вони просто втратили наступальний потенціал. Розумієте, що сталося? Ці люди для взяття Попасної та Сєвєродонецька витратили найбільший потенціал. І за той період, поки вони розгубили свій наступальний потенціал, наш почав збільшуватися", – сказав Арестович.

За його словами, через нещодавній ракетний обстріл у Кременчуці, українським військовим найближчим часом виділять протиракетні системи, якби не ця ситуація, довелося б чекати ще дуже довго.

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"Нам додали (озброєння – ред.) за рахунок їхньої шаленої стрілянини по торговельних центрах. Рішення про ППО приймалося б ще пів року, повірте. І тут йдеться вже не про ППО, а про протиракетні системи. Своїми діями вони різко прискорили постачання нам військової допомоги та уповільнили свої дії на цій операції, на цьому ракетному терорі", – резюмував він.

Пауза у наступі

Штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ значно знизиться. Згідно з прогнозом аналітиків, окупанти найближчими тижнями припинять наступи, що дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ.

Що цьому передувало

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Згодом мер повідомив, що удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

В мережі з'явилося відео моменту вибуху внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Його зняли камери спостереження з відстані близько півкілометра. Уламки снаряда долетіли навіть до камер.

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Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами почати виділяти Україні озброєння , необхідне для перемоги над армією Росії. Тепер ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.