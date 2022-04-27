Арестович: Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев"

Молдова должна обратиться за помощью к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев", но только если будет обращение Молдовы.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью с Марком Фейгиным.

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Он считает нынешнее обострение в Приднестровье провокацией России и говорит, что Молдова может оказаться в сложной ситуации.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – сказал Арестович.

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На вопрос, в состоянии ли Украина "взять и захватить Приднестровье", советник главы ОП ответил:

"Ну как-нибудь справились бы...", – сказал Арестович и сделал характерный щелчок пальцами. – "Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны".

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