Арестович: Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев"

Молдова должна обратиться за помощью к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев", но только если будет обращение Молдовы.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью с Марком Фейгиным.
Он считает нынешнее обострение в Приднестровье провокацией России и говорит, что Молдова может оказаться в сложной ситуации.
"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – сказал Арестович.
На вопрос, в состоянии ли Украина "взять и захватить Приднестровье", советник главы ОП ответил:
"Ну как-нибудь справились бы...", – сказал Арестович и сделал характерный щелчок пальцами. – "Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны".
Что происходит в Украине 27 апреля
- В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. В Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина.
- Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
- Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавший.
- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
- Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.
- Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.