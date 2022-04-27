Арестович: Україна може захопити Придністров'я за "клацанням пальців"

Молдова має звернутися за допомогою до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна може захопити Придністров'я "клацанням пальців", але тільки якщо буде звернення Молдови.

Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович в інтерв'ю із Марком Фейгіним.

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Він вважає нинішнє загострення у Придністров'ї провокацією Росії та каже, що Молдова може опинитися у складній ситуації.

"У Молдови можуть бути дуже великі неприємності. І найкраще, що може зробити в цьому випадку Молдова, як на мене, це звернутися за допомогою до України та Румунії", – сказав Арестович.

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На запитання, чи може Україна "взяти та захопити Придністров'я", радник голови ВП відповів:

"Ну якось справилися б...", – сказав Арестович і зробив характерне клацання пальцями. – "Але це територія суверенної Молдови, ми не можемо дозволити собі навіть подібних заяв. Тільки після звернення молдавської сторони".

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