Арестович: Україна може захопити Придністров'я за "клацанням пальців"

Молдова має звернутися за допомогою до України / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна може захопити Придністров'я "клацанням пальців", але тільки якщо буде звернення Молдови.
Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович в інтерв'ю із Марком Фейгіним.
Він вважає нинішнє загострення у Придністров'ї провокацією Росії та каже, що Молдова може опинитися у складній ситуації.
"У Молдови можуть бути дуже великі неприємності. І найкраще, що може зробити в цьому випадку Молдова, як на мене, це звернутися за допомогою до України та Румунії", – сказав Арестович.
На запитання, чи може Україна "взяти та захопити Придністров'я", радник голови ВП відповів:
"Ну якось справилися б...", – сказав Арестович і зробив характерне клацання пальцями. – "Але це територія суверенної Молдови, ми не можемо дозволити собі навіть подібних заяв. Тільки після звернення молдавської сторони".
Що відбувається в Україні 27 квітня
- У Луганській області ворог всю ніч обстрілював мирні міста. У Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привільї під час обстрілу загинув чоловік.
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту у Луганській та Донецькій областях відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в ряді споруд ЧАЕС.