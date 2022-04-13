Арестович: ВСУ удалось прорваться к Мариуполю и укрепить его оборону

Арестович прокомментировал события в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов". О результатах рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что "Азов" профессионально обеспечил этот прорыв.
По словам Арестовича, это принесло ряд существенных результатов.
- "Азов" получил существенное подкрепление.
- 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс.
- Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.
"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", — прокомментировал он.
Обстановка в Мариуполе
Противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.
Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.
Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.