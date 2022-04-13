Арестович: ЗСУ вдалося прорватися до Маріуполя та зміцнити його оборону

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У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов". Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він наголосив, що "Азов" професійно забезпечив цей прорив.
За словами Арестовича, це дало низку істотних результатів.
- "Азов" отримав суттєве підкріплення.
- 36 бригада змогла уникнути розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.
- Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.
"Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", — прокоментував він.
Обстановка у Маріуполі
Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.
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