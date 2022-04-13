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Арестович: ЗСУ вдалося прорватися до Маріуполя та зміцнити його оборону

Марія Николаєнко
13 квітня, 11:29
Радник голови ОП розповів, чого досягли українські військові

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов". Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він наголосив, що "Азов" професійно забезпечив цей прорив.

За словами Арестовича, це дало низку істотних результатів.

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  • "Азов" отримав суттєве підкріплення.
  • 36 бригада змогла уникнути розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.
  • Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.

"Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", — прокоментував він.

Обстановка у Маріуполі

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня

Наразі постраждалі від хімічної атаки перебувають у відносно задовільному стані. Серед потерпілих мирних жителів найтяжчий стан – у літньої жінки, яка поки що не підіймається з ліжка.

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Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

Заступник Міністра оборони України Анна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.