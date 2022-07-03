Арестович выдал суровый рецепт по уничтожению старой Украины

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Чтобы Украина обновилась, необходимо как можно быстрее сломать старый общественный договор и ускорить государственные процедуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщается в его Telegram-канале.

"Главное – не замена процедур, а ускорение процедур – вот что нам нужно сделать. И выстраивать механизмы, когда любое препятствие затягивания является общественно и государственно порицаемым поведением. Проблема заключается в том, что нет нужных людей, которые решат поломать общественный договор. Вся эта система – Кабмин, они держатся не на том, что государство плохое, а на существующей и давно укорененной традиции, которая держится на маленьком мышлении, на нежелании вползать в историю, на желании отсидеться в "садку вишневом коло хаты", не вылезать за пределы забора, где носится конница туда-сюда. Это надстройка над менталитетом, который складывался сотни лет", – отметил он.

Советник главы ОП выступает за то, чтобы сломать систему, которая малоэффективна.

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"Я за то, чтобы менять общественный договор, я с первого дня в Офисе, не с первого дня войны, я им постоянно напоминаю", – рассказал он.

Что такое общественный договор

Общественный договор подразумевает, что люди частично отказываются от своих суверенных прав в пользу государства, чтобы обеспечивать свои интересы через него.

Новый общественный договор должен включать в себя мощную конкурентную экономику и гарантии для граждан и общества.