Арестович видав суворий рецепт зі знищення старої України

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Щоб Україна оновилася, необхідно якнайшвидше зламати старий суспільний договір та прискорити державні процедури. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляється в його Telegram-каналі.

"Головне – не заміна процедур, а прискорення процедур – ось що нам потрібно зробити. І вибудовувати механізми, коли будь-яка перешкода затягування є суспільно і державно осудною поведінкою. Проблема полягає в тому, що немає потрібних людей, які вирішать поламати суспільний договір. Вся ця система – Кабмін, вона тримається не на тому, що держава погана, а на наявній давно вкоріненій традиції, яка тримається на маленькому мисленні, на небажанні вповзати в історію, на бажанні відсидітися у "вишневому садку коло хати", не вилазити за межі паркану, де гасає кіннота туди-сюди. Це надбудова над менталітетом, який складався сотні років", – зазначив він.

Радник глави ОП виступає за те, щоб зламати систему, яка малоефективна.

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"Я за те, щоб змінювати суспільний договір, я з першого дня в Офісі, не з першого дня війни, я їм постійно нагадую", – розповів він.

Що таке суспільний договір

Суспільний договір означає, що люди частково відмовляться від своїх суверенних прав на користь держави, щоб забезпечувати свої інтереси через її посередництво.

У новому суспільному договорі мають бути передбачені потужна конкурентна економіка та гарантії для громадян і суспільства.