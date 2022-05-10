Арестович заявил, что количество промахов оккупантов будет больше

Внештатный советник главы Офиса президента заявил, что Россия экономит высокоточное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация уже начала использовать старые советские авиаракеты типа X-22. Это означает, что Россия экономит высокоточное оружие.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Ракеты России

"У них есть одна неприятность – их круговое возможное отклонение составляет 200-300 метров. Т.е. они очень-очень неточные. Это означает, что количество промахов будет больше и будут попадать чаще по гражданским объектам, к сожалению", – сказал он.

С другой стороны, по его словам, это означает, что высокоточное оружие в РФ экономят.

Напомним, Алексей Арестович считает, что в Кремле сплачиваются вокруг президента РФ Владимира Путина. По его мнению, в Кремле опасаются из-за "развития обстановки внутри самой России".

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