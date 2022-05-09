Арестович заявил, что в Украине прямо сейчас происходят четыре новые Бучи

Алексей Арестович заявил, что в Украине прямо сейчас четыре новые Бучи. / Фото: Коллаж: Сегодня

По вопросу, являются ли народы Украины и России "братскими", существуют разные точки зрения. Одна из них гласит, что наши страны в принципе не братские и никогда ими не были.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире израильского телеканала Channel 9.

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"Братские" народы

Другая точка зрения, по его словам, говорит о том, что народы "таки немного братские", потому что многие годы "прожили в одном государстве".

"Но если посмотреть, как мы проживали эти годы, то начинают возникать вопросы по Голодомору, уничтожению Батурина, украинской интеллигенции, украинского языка и т.д. Не очень ли это "по-братски"? С третьей стороны можно сказать, что это "проклятый режим", а народ России пострадал от царского и советского режимов ни чуть не меньше, чем украинский и другие народы. Разные точки зрения", – сказал он.

При этом Алексей Арестович отметил, что пока что эта тема не является актуальной:

"Пока тема стоит о выживании украинского народа, потому что российская армия здесь занимается чистым геноцидом. И, между прочим, международный суд ООН рассматривает это дело именно как геноцид России против Украины – так дело называется, а не как-нибудь иначе".

Кроме этого, он заявил, что задача Украины – это отбиться, сохранить независимость и саму природу нашего существования:

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"Потому что прямо сейчас у нас четыре новые Бучи: две – на запорожском направлении, две – на херсонском. Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Это дело... даже если и будет восстановление отношений – все-таки мы являемся соседями – это очень отдаленная история. А сейчас наша задача – выжить".

Напомним, Алексей Арестович не исключил повторного наступления российских оккупантов на Киев и другие города Украины.

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