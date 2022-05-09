Арестович заявив, що в Україні прямо зараз відбуваються чотири нові Бучі

Олексій Арестович заявив, що в Україні прямо зараз чотири нові Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодо питання, чи є народи України та Росії "братськими", існують різні точки зору. Одна з них свідчить, що наші країни, в принципі, не братні та ніколи ними не були.

Про це позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі ізраїльського телеканалу Channel 9

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"Братські" народи

Інша точка зору, за його словами, говорить про те, що народи "таки трохи братські", тому що багато років "прожили в одній державі".

"Але якщо подивитися, як ми проживали ці роки, то починають виникати запитання щодо Голодомору, знищення Батурина, української інтелігенції, української мови тощо. Чи не дуже це "по-братськи"? З третьої сторони можна сказати, що це" проклятий режим", а народ Росії постраждав від царського та радянського режимів анітрохи не менше, ніж український та інші народи. Різні точки зору", – сказав він.

Водночас Олексій Арестович зазначив, що поки що ця тема не є актуальною:

"Поки що тема стоїть про виживання українського народу, тому що російська армія тут займається чистим геноцидом. І, між іншим, міжнародний суд ООН розглядає цю справу саме як геноцид Росії проти України – таку справа має назву, а не якось інакше".

Крім цього, він заявив, що завдання України – це відбитися, зберегти незалежність та саму природу нашого існування:

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"Тому що прямо зараз у нас чотири нові Бучі: дві – на запорізькому напрямку, дві – на херсонському. Масові зґвалтування, вбивства дітей, людей похилого віку, розстріли мирних жителів тощо. Про яке "братство" ми можемо поки що говорити? Це справа... навіть якщо і буде відновлення відносин – все-таки ми сусіди – це дуже віддалена історія. А зараз наше завдання – вижити".

Нагадаємо, Олексій Арестович не виключив повторного наступу російських окупантів на Київ та інші міста України.

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