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Арестовича поражают потери ВКС РФ: Так уничтожать собственную авиацию могут только шпионы

10 апреля, 13:58
Российская армия с начала войны потеряла 152 самолета и 137 вертолетов

Арестович про потери армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одной из главных факторов на поле боя.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских вооруженных сил по результатам этой кампании", – говорит Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

  • личный состав – около 19 300 человек;
  • танки ‒ 722 ед.;
  • боевые бронированные машины ‒ 1911 ед.;
  • артиллерийские системы – 342 ед.;
  • РСЗО – 108 ед.;
  • средства ПВО – 55 ед.;
  • самолеты – 152 ед.;
  • вертолеты – 137 ед.;
  • автомобильная техника – 1384 ед.;
  • корабли / катера – 7 ед.;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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