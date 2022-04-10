Арестовича поражают потери ВКС РФ: Так уничтожать собственную авиацию могут только шпионы

Арестович про потери армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одной из главных факторов на поле боя.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских вооруженных сил по результатам этой кампании", – говорит Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

личный состав – около 19 300 человек;

танки ‒ 722 ед.;

боевые бронированные машины ‒ 1911 ед.;

артиллерийские системы – 342 ед.;

РСЗО – 108 ед.;

средства ПВО – 55 ед.;

самолеты – 152 ед.;

вертолеты – 137 ед.;

автомобильная техника – 1384 ед.;

корабли / катера – 7 ед.;

цистерны с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее мы писали: