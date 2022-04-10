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Арестовича вражають втрати ВКС РФ: Так нищити власну авіацію можуть лише шпигуни

10 квітня, 13:58
Російська армія з початку війни втратила 152 літаки та 137 вертольотів

Арестович про втрати армії РФ / Колаж "Сьогодні"

Російські війська стрімко втрачаютьсвою авіацію, яка вважається одним з головних факторів на полі бою.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Коли я дивлюся на те, як використовує військові сили Росія, мені здається, що у політичному чи військовому керівництві сидять п'ятеро шпигунів. Так знищувати головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни. Честь їм і слава. Нагородимо найвищими нагородами українських збройних" сил за результатами цієї кампанії", – каже Олексій Арестович.

Втрати РФ

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратилаблизько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків:

  • особовий склад – близько 19 300 осіб;
  • танки ‒ 722 од.;
  • бойові броньовані машини ‒ 1911 од.;
  • артилерійські системи – 342 од.;
  • РСЗВ – 108 од.;
  • засоби ППО – 55 од.,
  • літаки – 152 од.;
  • вертольоти – 137 од.;
  • автомобільна техніка – 1384 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерни з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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