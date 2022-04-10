Арестовича вражають втрати ВКС РФ: Так нищити власну авіацію можуть лише шпигуни

Російські війська стрімко втрачаютьсвою авіацію, яка вважається одним з головних факторів на полі бою.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Коли я дивлюся на те, як використовує військові сили Росія, мені здається, що у політичному чи військовому керівництві сидять п'ятеро шпигунів. Так знищувати головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни. Честь їм і слава. Нагородимо найвищими нагородами українських збройних" сил за результатами цієї кампанії", – каже Олексій Арестович.