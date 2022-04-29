"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1 157 оккупантов и десятки танков

Полк "Азов" уничтожает оккупантов в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным.

Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

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Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).

Техника противника:

Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено

БМД – 5 уничтожено

Катер "Раптор" – 1 уничтожен

СУ-25 – 1 поврежден

ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены

"Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены

"Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены

Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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"Азов" уничтожил танк оккупантов, которые зверствовали в Буче

Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". По их словам, эта техника могла быть в городе Буча под Киевом, где оккупанты жестоко расправлялись с гражданским населением. Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, замучили гражданское население. Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", – говорится в сообщении.

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