"Азов" у Маріуполі ліквідував 1 157 окупантів та десятки танків

Полк "Азов" знищує окупантів у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1 157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними.

Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3 150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено

БМД – 5 знищено

Катер "Раптор" – 1 знищено

СУ-25 – 1 пошкоджено

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено

Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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"Азов" знищив танк окупантів, які звірствували у Бучі

Захисники Маріуполя виявили у місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". За їхніми словами, ця техніка могла бути у місті Буча під Києвом, де окупанти жорстоко розправлялися з цивільним населенням. Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.

"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, ґвалтували, катували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому дотла місті, де досі залишається близько ста тисяч населення", – йдеться у повідомленні.

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