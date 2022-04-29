"Азов" у Маріуполі ліквідував 1 157 окупантів та десятки танків

Полк "Азов" знищує окупантів у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"
У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1 157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними.
Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.
Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3 150 – за непідтвердженими даними).
Техніка супротивника:
- Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
- БМД – 5 знищено
- Катер "Раптор" – 1 знищено
- СУ-25 – 1 пошкоджено
- ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
- "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
- "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
- Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено
Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
"Азов" знищив танк окупантів, які звірствували у Бучі
Захисники Маріуполя виявили у місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". За їхніми словами, ця техніка могла бути у місті Буча під Києвом, де окупанти жорстоко розправлялися з цивільним населенням. Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.
"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, ґвалтували, катували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому дотла місті, де досі залишається близько ста тисяч населення", – йдеться у повідомленні.