"Азов" за сутки уничтожил в Мариуполе 2 танка и 4 бронемашины оккупантов

Некоторые оккупанты попали в плен к нашим бойцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Кроме того, захватчики попадают в плен к нашим военным.

Об этом сообщает полк "Азов" в Twitter.

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"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ.

Потери врага на 2 апреля 2022 года составляют: