Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Джо Байден подтвердил поставку нового вооружения Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

"Я объявляю о новом значительном пакете помощи в сфере безопасности для предоставления своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения российских атак", – говорится в заявлении Байдена, которое цитирует CNN.

По его словам, новый пакет вооружит Украину новыми возможностями и передовым оружием, включая HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России.

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Как отмечает CNN, новый пакет помощи в сфере безопасности также будет включать радары воздушного наблюдения, дополнительное противотанковое оружие Javelin, бронебойное вооружение, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти к ней.

США поставили Украине условие для использования HIMARS

США попросили Украину не использовать РСЗО HIMARS для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию. Об этом заявил 1 июня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

Файнер также заявил, что РСЗО с радиусом действия до 80 км – именно та помощь, которая сегодня нужна Украине.

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Отметим, что HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстояние около 80 километров. Это гораздо меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но гораздо больше, чем все, что было отправлено Украине до сих пор.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что американские РСЗО помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.