Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Джо Байден підтвердив постачання нового озброєння Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

"Я оголошую про новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому з переважною двопартійною підтримкою в Конгресі США, Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відбиття російських атак", – йдеться у заяві Байдена, яку цитує CNN.

За його словами, новий пакет озброїть Україну "новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії".

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Як зазначає CNN, новий пакет безпекової допомоги також включатиме радари повітряного спостереження, додаткову протитанкову зброю Javelin, бронебійне озброєння, артилерійські снаряди, гелікоптери, тактичну техніку та запчастини до неї.

США поставили Україні умову для використання HIMARS

США попросили Україну не використовувати РСЗВ HIMARS для ударів вглиб Росії, а лише захищати українську територію. Про це заявив 1 червня заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер.

Файнер також заявив, що РСЗВ з радіусом дії до 80 км – саме та допомога, яка сьогодні потрібна Україні.

Зазначимо, що HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україні до цього часу.

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські РСЗВ допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту.