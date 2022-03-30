Байден сегодня переговорит с Зеленским

Байден обсудит с Зеленским дальнейшую поддержку США. Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден поговорит сегодня, 30 марта, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает CNN.

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Звонок запланирован на 10:45 по местному времени (17:45 по Киеву) "для обсуждения нашей постоянной поддержки Украины перед лицом российской агрессии".

Телефонный разговор пройдет после того, как Байден и другие официальные лица США выразили крайнюю осторожность в связи с сигналами о том, что Россия сворачивает свои войска под Киевом, предполагая, что они ждали более сильных признаков деэскалации, прежде чем оценивать намерения Москвы.

"Посмотрим. Я ничего не читаю, пока не узнаю, каковы их действия. Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают", — сказал Байден в Белом доме.

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