"Безнаказанное зло возвращается": Зеленский призвал Австралию к санкциям против РФ

Зеленский призвал парламент Австралии принуждать Россию к миру. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский утром, 31 марта, выступил перед парламентариями Австралии. Выступление украинского президента проходило в видеоформате.

Запись обращения опубликовали на странице Зеленского в Telegram.

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В начале выступления он упомянул об украинской "Мрії", которую оккупанты уничтожили в Гостомеле еще 27 февраля. Это был самый большой грузовой самолет, который доставлял грузы в разные уголки мира, в том числе в Австралию. В 2019 году, когда началась пандемия COVID-19, украинская "Мрія" активно доставляла гуманитарные грузы.

""Мрія" приносила жизнь. Но сейчас это невозможно. Невозможно из-за государства, которое имеет совсем другие ценности, чем мы, чем вы, чем весь цивилизованный мир. И это государство начало широкомасштабное вторжение. Она разрушает наши города и убивает наших людей", – подчеркнул президент Украины.

Также в своем выступлении Зеленский назвал Черное море уже мертвым, ведь его воды заблокировала Россия.

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"Также необходим действенный инструментарий, чтобы привлечь к мгновенной ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути. Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало – делать море мертвым. Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может оказаться незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности. Как и в укреплении нашей антивоенной коалиции, сейчас работающей над возвращением мира в Украину", – сказал он.

По словам Зеленского, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

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Президент Украины заявил, что Россия вернула миру худшие страницы XX века – и если ее не остановить сейчас, то другие страны могут пойти по тому же пути.

"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что российские пособники сбили в 2014 году пассажирский самолет MH17 – и Россия не понесла ответственности. Мир не наказал Россию за вторжение тогда – и этим поощрил РФ к новой агрессии, сказал президент.

Он уверен, что австралийская техника способна усилить позиции Украины. Зеленский также призвал австралийцев участвовать в восстановлении Украины после войны, в частности морского побережья, Херсона.

Австралия заверила его в поддержке Украины и готовности участвовать в восстановлении страны.

"Часто говорят: безнаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: безнаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять ошибку сейчас. Я благодарен Австралии за двухпартийную поддержку нашей защиты от захватчиков. За ту помощь, которую ваше государство уже предоставило Украине. В частности, за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики. Но ведь это только начало. Мы вместе можем, а значит должны сделать еще больше", – подытожил Зеленский.

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