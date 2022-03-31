"Непокаране зло повертається": Зеленський закликав Австралію до санкцій проти РФ

Зеленський закликав парламент Австралії примушувати Росію до миру. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський уранці 31 березня виступив перед парламентаріями Австралії. Виступ відбувався у відеоформаті.

Запис звернення опубліковано на сторінці Зеленського в Telegram.

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На початку виступу він згадав українську "Мрію", яку окупанти знищили в Гостомелі 27 лютого. Це був найбільший у світі вантажний літак, який доставляв вантажі на різні континенти, зокрема в Австралію. У 2019 році, коли розпочалася пандемія COVID-19, українська "Мрія" активно перевозила гуманітарні вантажі.

""Мрія" приносила життя. Але зараз це неможливо. Неможливо через державу, яка має зовсім інші цінності, ніж ми, ніж ви, ніж увесь цивілізований світ. І ця держава розпочала широкомасштабне вторгнення. Вона руйнує наші міста та вбиває наших людей", – наголосив президент України.

Зеленський назвав Чорне море вже мертвим для корисної діяльності – його заблокувала Росія.

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"Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до миттєвої відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи. Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало – робити море мертвим. Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки. Як і в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну", – сказав він.

За словами Зеленського, природа зла є такою, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – незважаючи на відстань між країнами.

Росія відверто говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

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Президент України заявив, що Росія повернула світові найгірші сторінки XX століття – і якщо її не зупинити тепер, то інші країни можуть піти тим самим шляхом.

"Доля глобальної безпеки вирішується зараз" , – наголосив Зеленський.

Крім того, він нагадав, що російські поплічники збили у 2014 році пасажирський літак MH17 – і Росія ніяк за це не відповіла. Світ не покарав Росію за вторгнення тоді – і цим заохотив РФ до нової агресії, сказав президент.

"Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила в 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року. Потрібно виправляти помилку зараз. Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників. За ту допомогу, яку ваша держава вже надала Україні. Зокрема, за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це лише початок. Ми разом можемо, а отже – повинні зробити ще більше", – звернувся Зеленський.

Він упевнений, що австралійська техніка здатна посилити позиції України. Зеленський також закликав австралійців брати участь у відновленні України після війни, зокрема морського узбережжя і Херсона.

Австралійська аудиторія запевнила його у підтримці України та готовності брати участь у відновленні країни.

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