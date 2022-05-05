Более 40 млн грн. Суд арестовал счета предприятий родственников Медведчука и Козака

ГБР обыскивает жилье и предприятия родственников Медведчука и Козака. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука (кума президента РФ Владимира Путина) и Тараса Козака после обысков ГБР. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн.

Об этом сообщает ведомство.

Реклама

Так, 4 мая работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них – на Киевщине, остальные – на территории Львовской области.

Фото: ГБР

"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области", – говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также: У домработницы Медведчука нашли полмиллиона долларов и десятки тысяч евро

Фото: ГБР

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ДБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.

Реклама

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Также отмечается, что 27 апреля ГБР уже проводила обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

Дела Медведчука и Козака