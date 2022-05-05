Понад 40 млн грн. Суд заарештував рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

ГБР обшукує житло та підприємства родичів Медведчука та Козака. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб'єктів господарювання, які належать родичам народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука (кума президента РФ Володимира Путіна) та Тараса Козака після обшуків ДБР. На заарештованих рахунках перебувало понад 40 млн грн.

Про це повідомляє відомство.

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Так, 4 травня працівники територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з сім'ями депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області.

Фото: ДБР

"Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", – йдеться у повідомленні.

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Фото: ДБР

У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційовано питання про накладення на них арешту та їх передачу до Національного агентства з управління активами.

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Фото: ДБР

Фото: ДБР

Також зазначається, що 27 квітня ДБР вже проводила обшуки на 22 об'єктах Львівщини, які належать родичам нардепів.

Справи Медведчука та Козака