"Бомж 5 уровня". Оккупанты рассказывают родне об окопных буднях

Командир российского танка ответил на вопрос жены о своем боевом духе. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сбежавшие из-под Киева на восток Украины оккупанты потеряли боевой дух и называют себя бомжами. Они не могут привыкнуть к тому, что приходится жить в окопах, а не в домах украинцев.

Об этом сообщила СБУ, обнародовав очередной перехват разговора оккупантов.

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"Живем как бомжи"

Как отмечается, командир российского танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, ответил на вопрос жены о боевом духе:

"Уже ни у кого не боевое (настроение – прим.). Все уже зае*ало тут всех".

Также он заявил, что они долгое время живут в лесу, без всех условий:

"Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

В СБУ сообщили, что, очевидно, оккупанты предпочитают "воевать" с мирными украинцами в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить.

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"А наши защитники быстро переселили их в комары и клещи. Но вскоре и такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", – говорится в сообщении.

Оккупантам приказано убивать "подозрительных" гражданских на блокпостах

В очередном перехваченном разговоре оккупантов СБУ стало известно, что на блокпостах временно оккупированной Херсонской области захватчикам разрешено расстреливать мирных жителей.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает россиянин с позывным "Седой".

Ранее "Сегодня" сообщало, что Служба безопасности Украины разоблачила агента РФ, создавшего в Украине 20 пророссийских интернет-СМИ. Злоумышленником оказался житель Киева – его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира".