"Бомж 5 рівня". Окупанти розповідають рідні про окопні будні

Командир російського танка відповів на запитання дружини про свій бойовий дух. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти, які втекли з-під Києва на схід України, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути до того, що доводиться жити в окопах, а не в оселях українців.

Про це повідомила СБУ, оприлюднивши чергове перехоплення розмови окупантів.

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"Живемо як бомжі"

Як зазначається, командир російського танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, відповів на запитання дружини про бойовий дух:

"Вже ні в кого не бойовий (настрій – ред.). Все вже заї*ало тут усіх".

Також він заявив, що тривалий час вони живуть у лісі, без жодних умов:

"Ми живемо як бомжі. У мене вже п'ятий рівень бомжа".

У СБУ повідомили, що, вочевидь, окупанти надають перевагу "воювати" з мирними українцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати та зручно грабувати.

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"А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів. Та невдовзі й такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", – йдеться в повідомленні.

Окупантам наказано вбивати "підозрілих" цивільних на блокпостах

У черговій перехопленій розмові окупантів СБУ стало відомо, що на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати мирних жителів.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, або що з яблуками, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, ї*ашить без розмов" – розповідає росіянин із позивним "Сєдой".

Раніше "Сьогодні" повідомляло, що Служба безпеки України викрила агента РФ, який створив в Україні 20 проросійських інтернет-ЗМІ. Зловмисником виявився мешканець Києва – його курували спецслужби країни-агресорки, щоб максимально поширити ідеї "русского мира".