Бойченко: Мариуполю нужна полная эвакуация

Бойченко о ситуации в городе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город нуждается в полной эвакуации. Переговорный процесс по обмену лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медвечука на мариупольцев возможен, но только в том случае, если будет желание президента РФ Владимира Путина.

Об этом Бойченко рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на YouTube-канале "Украина 24".

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"Городу нужна полная эвакуация. Мы дальше об этом просим, мы умоляем, что нам нужна полная эвакуация мирного населения. Но, к сожалению, сегодня это право привилегированное оставил себе только один человек – Владимир Путин. Потому что на переговорах в начале марта, которые проводил Министр иностранных дел Украины Кулеба с Министром иностранных дел России, 80% своего времени он потратил как раз на вопрос Мариуполя и господин Лавров сказал ключевую фразу, что у меня нет полномочий принимать решения по Мариуполю", – сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, что нужно цепляться за любую возможность, чтобы помочь жителям. Кроме того, переговорный процесс по обмену мариупольцев на Медведчука тоже возможен.

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"13-го марта, когда открылся коридор, это единственный был вариант и он сработал. Когда все священнослужители разных конфессий объединились и провели такую тяжелую переговорную процедуру с одним человеком. И фамилия его – Путин, и он дал возможность выпустить, я верю в это. Это уже раз сработало и может еще раз. Поэтому Папа Римский, все священнослужители, патриархи должны сегодня попросить этого преступника, чтобы он дал возможность людям спастись. Я верю, что переговорный процесс по обмену того же Медвечука на мариупольцев он также может быть, если будет желание одного человека" , – сказал Бойченко.

Предложение Медведчука

Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту российской федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и на сегодняшний день не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал политик.

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По его словам, жители Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода по гуманитарным коридорам.

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