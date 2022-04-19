Бойченко: Маріуполю потрібна повна евакуація

Бойченко про ситуацію у місті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація. Переговорний процес по обміну лідера проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медвечука на маріупольців також може бути, але тільки у тому випадку, якщо буде бажання президента РФ Володимира Путіна.

Про це Бойченко розповів у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Місту потрібна повна евакуація. Ми далі про це просимо, ми благаємо, що нам потрібна повна евакуація мирного населення. Але, на жаль, сьогодні це право привілейоване залишила собі тільки одна людина – Володимир Путін. Тому що на перемовинах на початку березня, які проводив Міністр іноземних справ України Кулеба із Міністром іноземних справ Росії, 80% свого часу він витратив якраз питанню Маріуполя і пан Лавров сказав ключову фразу, що в мене немає повноважень приймати рішення щодо Маріуполя", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що треба чіплятися за будь-яку можливість, щоб допомогти мешканцям. Крім цього, переговорний процес щодо обміну маріупольців на Медведчука теж можливий.

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"13-го березня, коли відкрився коридор, це єдиний був варіант і він спрацював. Коли всі священнослужителі різних конфесій об'єдналися і провели таку тяжку переговорну процедуру з однієї людиною. І прізвище його – Путін, і він дав можливість випустити, я вірю в це. Це вже раз спрацювало й може ще раз. Тому Папа Римський, всі священнослужителі, патріархи повинні сьогодні попросити цього злочинця, щоб він дав можливість людям врятуватися. Я вірю, що переговорний процес по обміну того ж Медвечука на маріупольців він також може бути, якщо буде бажання однієї людини", – сказав Бойченко.

Пропозиція Медведчука

Віктор Медведчук 18 квітня звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента російської федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там і на сьогоднішній день не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", – сказав політик.

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За його словами, жителі Маріуполя перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу гуманітарними коридорами.

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