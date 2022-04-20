Бойченко призвал жителей Мариуполя эвакуироваться: Украина ждет вас

В Мариуполе можно эвакуироваться из города. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. Уехать можно сегодня, 20 апреля. Эвакуация начнется в 14:00.
Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.
Подробности
Сегодня, 20 апреля, в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.
С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:
- Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали"
- Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити
Маршрут движения колоны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
"Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное – вы будете в безопасности. Уже 200 тысяч мариупольцев смогли выехать из города. Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас", – сказал Бойченко.
Кроме того, мэр обратился к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности.
"Если у вас остались родственники в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", – добавил городской голова.
Локации для эвакуации из Мариуполя
Ситуация в Мариуполе
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения.Оккупанты используют мирных жителей, как приманку для обнаружения огневых точек.