Бойченко призвал жителей Мариуполя эвакуироваться: Украина ждет вас

В Мариуполе можно эвакуироваться из города. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. Уехать можно сегодня, 20 апреля. Эвакуация начнется в 14:00.

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

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Подробности

Сегодня, 20 апреля, в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.

С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:

Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали"

Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити

Маршрут движения колоны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

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"Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное – вы будете в безопасности. Уже 200 тысяч мариупольцев смогли выехать из города. Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас", – сказал Бойченко.

Кроме того, мэр обратился к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности.

"Если у вас остались родственники в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", – добавил городской голова.

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Локации для эвакуации из Мариуполя

Ситуация в Мариуполе