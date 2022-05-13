Бойченко рассказал, насколько огромные силы РФ бросает на защитников "Азовстали"

Вадим Бойченко рассказал, что российские оккупанты живут тем, что штурмуют завод в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Силы, которые атакуют "Азовсталь", в 10-15 раз превышают те силы, которые обороняют эту крепость. Российские оккупанты живут тем, что штурмуют завод.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Что происходит

Он отметил, что тема эвакуации с "Азовстали" является очень деликатной и чувствительной.

"Могу твердо сказать, что лично занимается этой миссией президент Украины Владимир Зеленский. И с целью безопасности и того, чтобы она состоялась, мы не комментируем ситуацию, потому что есть действительно огромное желание у президента Украины, чтобы жизнь и раненых, и медработников, которые все это время делали все, чтобы жизнь наших героических воинов была продлена, уже была продлена на подконтрольной территории Украины", – рассказал Бойченко.

Мэр города также заявил, что, к сожалению, враг не исключает такие возможности как штурм и захват предприятия:

"Идет и штурм – к нему они приобщают и танковую артиллерию, и гладкоствольную, и системы залпового огня, и самолеты приходят с тяжелыми бомбами, и надводные корабли. К этому еще добавляются штурмовые бригады. Т.е. они все время живут тем, что штурмуют, штурмуют и штурмуют сегодня наш форпост – "Азовсталь". Наши героические воины ведут профессиональную оборону города, в т.ч. "Азовстали". У них это успешно получается, но очень важно понимать, что это делать сегодня им крайне тяжело".

Кроме этого, он отметил, что силы, которые атакуют "Азовсталь", в 10-15 раз превышают те силы, которые обороняют эту крепость:

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"Это очень тяжело. Даже та миссия, которая была при поддержке ООН и Красного Креста, организована нашими военными – и они не только защищают "Азовсталь", но и занимались эвакуацией мирного населения... Они не только защищают, но и спасают жизнь".

По словам Бойченко, героические украинские защитники завода говорят о том, что сегодня гражданское население все выведено с территории завода:

"Но нужно также понимать, что очень сложно оценить в целом периметр предприятия – оно очень большое, это 11 квадратных киломметров. Чтобы обойти все локации, нужны время и стойкий режим тишины. Поэтому, по их убеждению, все мирное население было выведено из территории "Азовстали".

Напомним, Вадим Бойченко также сообщил, что в Мариуполе до конца 2022 года от болезней и без нормальных условий для жизни могут умереть более 10 тысяч человек. По его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город.

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