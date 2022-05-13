Бойченко розповів, наскільки величезні сили РФ кидає на захисників "Азовсталі"

Вадим Бойченко розповів, що російські окупанти живуть тим, що штурмують завод у Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс
Сили, що атакують "Азовсталь", у 10-15 разів перевищують ті сили, які обороняють цю фортецю. Російські окупанти живуть тим, що штурмують завод.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".
Що відбувається
Він зазначив, що тема евакуації з "Азовсталі" є дуже делікатною та чутливою.
"Можу твердо сказати, що особисто займається цією місією президент України Володимир Зеленський. І з метою безпеки і того, щоб вона відбулася, ми не коментуємо ситуацію, бо є справді величезне бажання в президента України, щоб життя і поранених, і медпрацівників, які весь цей час робили все, щоб життя наших героїчних воїнів було продовжено, вже на підконтрольній території України", – розповів Бойченко.
Мер міста також заявив, що, на жаль, ворог не виключає таких можливостей як штурм і захоплення підприємства:
"Йде і штурм – до нього вони долучають і танкову артилерію, і гладкоствольну, і системи залпового вогню, і літаки приходять із важкими бомбами, і надводні кораблі. До цього ще додаються штурмові бригади. Тобто вони постійно живуть тим, що штурмують, штурмують і штурмують сьогодні наш форпост – "Азовсталь". Наші героїчні воїни професійно обороняють місто, зокрема й "Азовсталі". У них це успішно виходить, але дуже важливо розуміти, що це робити сьогодні їм вкрай важко".
Крім цього, він зазначив, що сили, які атакують "Азовсталь", у 10-15 разів перевищують ті сили, які обороняють цю фортецю:
"Це дуже важко. Навіть та місія, яка була за підтримки ООН та Червоного Хреста, організована нашими військовими – і вони не лише захищають "Азовсталь", а й займалися евакуацією мирного населення... Вони не лише захищають, а й рятують життя" .
За словами Бойченка, героїчні українські захисники заводу говорять про те, що сьогодні громадянське населення все виведене з території заводу:
"Але треба також розуміти, що дуже складно оцінити загалом периметр підприємства – воно дуже велике, це 11 квадратних кілометрів. Щоб обійти всі локації, потрібні час та стійкий режим тиші. Тому, на їхнє переконання, все мирне населення було виведено з території "Азовсталі".
Нагадаємо, Вадим Бойченко також повідомив, що в Маріуполі до кінця 2022 року від хвороб та без нормальних умов для життя можуть померти понад 10 тисяч жителів. За його словами, частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста.