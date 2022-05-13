Бойченко рассказал о преступлениях оккупантов в блокадном Мариуполе и как они заметают следы

Мэр Мариуполя отметил, что уже есть свидетели преступлений оккупантов в городе. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Российские оккупанты сами же создают фейки, потом сами же их пытаются исправить. И в то же время снимают и фиксируют сами же свои преступления на камеры, не успевая следить за своей же пропагандой.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Что происходит

Мэр города навел один из пример преступлений оккупантов – расстрел российской авиацией драматического театра:

"Они расстреляли и рассказывали, что там никто не погиб и т.д. Они соответственно сами же в это верили, к этому процессу привлекли местное население, которое должно было "работать" за еду, разбирая эти завалы. Когда они увидели там количество убитых мариупольцев, они ужаснулись, что это, оказывается, не нацистский был командный пункт, а что здесь просто находились люди, прятались от артиллерии и авиации. Там находилась моя мама".

По его словам, когда оккупанты увидели, сколько там убитых людей, то убрали оттуда всех мариупольцев, которые помогали расчищать завалы:

"И теперь этот конкретный объект разбирает исключительно их т.нзв. "МЧС ДНР". Они боятся, что люди узнают об этом, что об этом начнут говорить. Так уже об этом знает весь мир, и это есть военное преступление. Конкретно здесь убили больше 300 людей, а сейчас подтверждается, что уже не 300, а даже, может быть, 600 женщин и детей, которых они похоронили заживо в этом бетоне, этими двумя авиационными бомбами, которые сбросили российские войска, где было большими буквами написано: "Дети". Но летчика это не остановило".

Вадим Бойченко заявил, что таких преступлений оккупантов еще много:

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"Когда первую больницу, которая отказалась от депортации в направлении "ДНР" – врачи отказались выезжать вместе с пациентами. Они на следующий день расстреляли из артиллерии отделение, сожгли его – травматологию и хирургию, которые мы только построили... И в этих отделениях были тяжелораненые мариупольцы. Они (оккупанты – ред.) их сожгли живьем, в этом конкретном медицинском центре".

Мэр отметил, что уже есть свидетели этих преступлений, которые уже дают свидетельские показания, есть уголовные производства. При этом таких производств уже официально зафиксировано только по одному Мариуполю 850.

"Когда склад – мы создали, спрятали еду, медикаменты, чтобы не знал враг, где это находится, чтобы обеспечить наши убежища, общежития... Мы создали склад на территории коммунального предприятия. Но эти ОПЗЖшные "внутренние войска" скорректировали огонь... Там же были люди на этом складе, которые были убиты. Это был просто склад с продовольствием", – рассказал Бойченко.

Также он напомнил о разрушении оккупантами двух школ, где также готовили еду для бомбоубежищ, а также о других преступлениях:

"Когда они расстреливают очереди с водой, которые люди собрали, потому что нет воды, приехала бочка с водой. Когда они расстреливали очередь в продовольственный магазин, когда убивают ну просто десятками людей на улицах... А они расчищают эти улицы и идут 9 мая по ним с парадом и кричат: "Ура!".

Кроме этого, мэр отметил, что на парад никто не пришел из мариупольцев.

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"Этот цинизм, это мракобесие, которое они устроили, не поддержали мариупольцы. Слава Богу, что мариупольцы сегодня понимают, что сегодня такое зло, кто совершил эти преступления и кто будет перед судом... И вот когда они (оккупанты – ред.) кричали "Ура", у меня вопрос: "Ура" чему вы кричали 9 мая? "Ура" убийствам 20-и тысяч населения? "Ура" разрушениям? "Ура" убитым женщинам и детям? Или "Ура" первой больнице, которую они сожгли вместе с пациентами? "Ура" этому?".

Напомним, Вадим Бойченко также сообщил, что в Мариуполе до конца 2022 года от болезней и без нормальных условий для жизни могут умереть более 10 тысяч человек. По его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город.

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