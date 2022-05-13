Бойченко розповів про злочини окупантів у блокадному Маріуполі та як вони замітають сліди

Мер Маріуполя зазначив, що вже є свідки злочинів окупантів у місті. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Російські окупанти самі ж створюють фейки, потім самі ж їх намагаються виправити. І водночас знімають і фіксують самі ж свої злочини на камери, не встигаючи стежити за своєю пропагандою.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Що відбувається

Мер міста навів один із прикладів злочинів окупантів – розстріл російською авіацією драматичного театру:

"Вони розстріляли та розповідали, що там ніхто не загинув тощо. Вони відповідно самі ж у це вірили, до цього процесу залучили місцеве населення, яке мало "працювати" за їжу, розбираючи ці завали. Коли вони побачили там кількість убитих маріупольців, вони жахнулися, що це, виявляється, не нацистський був командний пункт, а що тут просто перебували люди, ховалися від артилерії та авіації. Там була моя мама".

За його словами, коли окупанти побачили, скільки там убитих людей, то прибрали звідти всіх маріупольців, які допомагали розчищати завали:

"І тепер цей конкретний об'єкт розбирає виключно їх т.зв. "МНС ДНР". Вони бояться, що люди дізнаються про це, що про це почнуть говорити. Так уже про це знає весь світ, і це є воєнний злочин. Конкретно тут убили понад 300 людей, а зараз підтверджується, що вже не 300, а навіть, можливо, 600 жінок і дітей, яких вони поховали живцем у цьому бетоні, цими двома авіаційними бомбами, які скинули російські війська, де було великими літерами написано: "Діти". Але льотчика це не зупинило".

Вадим Бойченко заявив, що таких злочинів окупантів ще багато.

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"Коли першу лікарню, яка відмовилася від депортації в напрямку "ДНР" – лікарі відмовилися виїжджати разом із пацієнтами. Вони наступного дня розстріляли з артилерії відділення, спалили його – травматологію та хірургію, які ми тільки збудували... І в цих відділеннях були тяжко поранені маріупольці. Вони (окупанти – ред.) їх спалили живцем, у цьому конкретному медичному центрі".

Мер зазначив, що вже є свідки цих злочинів, які вже дають свідчення, є кримінальні провадження. Водночас таких проваджень вже офіційно зафіксовано лише по одному Маріуполю 850.

"Коли склад – ми створили, сховали їжу, медикаменти, щоб не знав ворог, де це розташовано, щоб забезпечити наші притулки, гуртожитки... Ми створили склад на території комунального підприємства. Але ці ОПЗЖшні "внутрішні війська" скоригували вогонь... Там же були люди на цьому складі, яких було вбито. Це був просто склад із продовольством", – розповів Бойченко.

Також він нагадав про руйнування окупантами двох шкіл, де також готували їжу для бомбосховищ, а також про інші злочини:

"Коли вони розстрілюють черги з водою, які люди зібрали, бо немає води, приїхала бочка з водою. Коли вони розстрілювали чергу в продовольчий магазин, коли вбивають ну просто десятками людей на вулицях... А вони розчищають ці вулиці та йдуть 9 травня по них із парадом і кричать: "Ура!".

Крім цього, мер зазначив, що на парад ніхто не прийшов із маріупольців.

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"Цей цинізм, це мракобісся, яке вони влаштували, не підтримали маріупольці. Слава Богу, що маріупольці сьогодні розуміють, що сьогодні таке зло, хто вчинив ці злочини і хто буде перед судом... І от коли вони (окупанти – ред.) кричали "Ура", у мене питання: "Ура" чому ви кричали 9 травня? "Ура" вбивствам 20-ти тисяч населення? "Ура" руйнуванням? "Ура" вбитим жінкам та дітям? Чи "Ура" першій лікарні, яку вони спалили разом із пацієнтами? "Ура" цьому?".

Нагадаємо, Вадим Бойченко також повідомив, що в Маріуполі до кінця 2022 року від хвороб та без нормальних умов для життя можуть померти понад 10 тисяч жителів. За його словами, частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста.

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