"Бучанская резня": ЕС отреагировал на зверства российских оккупантов под Киевом

Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил "Бучанскую резню" / Фото: Коллаж: Сегодня
Европейский Союз из-за зверств российских военных в Буче запускает хештег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre) и анонсирует новые санкции против России.
Об этом сообщил в Twitter президент Европейского Совета Шарль Мишель.
"Шокированы ошеломляющими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Буче Киевской области. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции (против РФ – ред.) и поддержка ЕС", – отметил Мишель.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.