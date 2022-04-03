"Бучанська різанина": ЄС відреагував на звірства російських окупантів під Києвом

Президент Європейської Ради Шарль Мішель засудив "Бучанську різанину" / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз через звірства російських військових у Бучі запускає хештег "Бучанська різанина" (#BuchaMassacre) та анонсує нові санкції проти Росії.

Про це повідомив у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Шоковані приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Бучі Київської області. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для судового переслідування у міжнародних судах. На підході подальші санкції (проти РФ – ред.) та підтримка ЄС", – зазначив Мішель.

Звірства російських окупантів під Києвом