Будьте осторожны! Украинцев предупредили о смене погоды

В Украину надвигается "адская" жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 8 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, сильно порадует всех жителей регионов. На территории нашей страны прогнозируют до 30 градусов тепла. В этот день необходимо взять с собой на улицу панаму и обязательно бутылку воды – чтобы не получить солнечный удар. Кроме того, можете смело прятать теплые вещи и доставать летние.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 8 июня.

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В Винницкой области день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.

В Черкасской области также будет без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

В Кировоградской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

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Во Львовской области без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.

В Волынской области без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.

В Ровенской области без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.

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В Тернопольской и Хмельницкой областях без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.

В Харьковской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.

В Луганской области без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.

В Донецкой области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.

В Одессе без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17. Днем +26…+28 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +13…+15. Днем +26…+28 градусов.

Погода в Украине 8 июня будет довольно жаркой

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали прогноз магнитных бурь на июнь.