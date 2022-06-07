Будьте обережні! Українців попередили про зміну погоди

В Україну насувається "пекельна" спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 8 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, сильно порадує всіх жителів регіонів. На території нашої країни прогнозують до 30 градусів тепла. Цього дня необхідно взяти з собою на вулицю панаму та обов'язково пляшку води – щоб не отримати сонячного удару. Крім того, можете сміливо ховати теплі речі та діставати літні.

Ось якою буде погода в Україні та Києві завтра, 8 червня.

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У Вінницькій області день пройде без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

У Черкаській області також буде без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.

У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.

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У Львівській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

У Волинській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

У Рівненській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

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У Тернопільській та Хмельницькій областях без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

У Харківській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +26...+28°С.

У Луганській області без опадів. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +25...+27°С.

У Донецькій області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +25...+27°С.

В Одесі без опадів. Температура повітря вночі +15…+17. Вдень +26...+28 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +13…+15. Вдень +26...+28 градусів.

Погода в Україні 8 червня буде досить спекотною

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.