Черновецкий отреагировал на уголовное дело против него

Генпрокуратура объявила подозрение Черновецкому/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий отреагировал на открытое против него дело о государственной измене. Он заявил, что считает войну против Украины преступлением.

Об этом Черновецкий написал на своей Facebook-странице.

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"Узнал из СМИ, якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю как полное недоразумение", – написал экс-глава Киева.

В то же время, Черновецкий отметил, что искренне любит и поддерживает "единую, целостную, независимую и европейскую Украину". Также он заявил, что "как бизнесмен и политик прикладывает все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победе".

Подозрение Черновецкому

Бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому сообщено о подозрении. 25 февраля бывший глава столицы в соцсетях призвал признать границы так называемых "ЛДНР" и отказался называть войной полномасштабное вторжение РФ.

Черновецкий обвиняется в публичных призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

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По данным следствия, на следующий день после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины экс-мер столицы на собственной странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

"Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", – сообщает Офис генпрокурора.

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