Черновецький відреагував на кримінальну справу проти нього

Генпрокуратура оголосила підозру Черновецькому/Фото: колаж: "Сьогодні"

Колишній мер Києва Леонід Черновецький відреагував на відкриту проти нього справу про державну зраду. Він заявив, що вважає війну проти України злочином.

Про це Черновецький написав на своїй Facebook-сторінці.

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"Дізнався зі ЗМІ, нібито офіс Генпрокурора повідомив мені про підозру. Поки не можу нічого коментувати по суті, бо ніяких повісток або інших документів не отримував. Прозвучало в ЗМІ формулювання звинувачення – про заклики до зміни кордонів України" розцінюю як повне непорозуміння", – написав ексочільник Києва.

Водночас Черновецький зазначив, що щиро любить і підтримує "єдину, цілісну, незалежну і європейську Україну". Також він заявив, що "як бізнесмен і політик прикладає всі свої можливості для допомоги Україні та її якнайшвидшої перемоги".

Підозра Черновецькому

Колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру. 25 лютого колишній очільник столиці в соцмережах закликав визнати кордони так званих "ЛДНР" та відмовився називати війною повномасштабне вторгнення РФ.

Черновецького звинувачують у публічних закликах та поширенні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

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За даними слідства, наступного дня після початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

"Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що СБУ оголосила підозру топ-пропагандисту з Russia Today. Також ми писали, що політтехнологу Медведчука оголосили підозру у держзраді.