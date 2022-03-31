Число погибших из-за попадания ракеты в здание ОГА в Николаеве возросло до 16

Оккупанты разгромили здание ОГА в Николаеве / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 31 марта из-за попадания ракеты в здание Николаевской ОГА погибли 16 человек. Спасателями деблокированы из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации. В настоящее время работает 47 спасателей и 9 единиц техники.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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"Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей из-под них на здании облгосадминистрации, разрушенной в результате попадания вражеской ракеты. По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасателями деблокированы из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации) В настоящее время работает 47 спасателей и 9 единиц техники", – говорится в сообщении.

В 08:00 состоялась смена личного состава ГСЧС.

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Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего горения.

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Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Позже стало известно о 12 погибших. Однако количество жертв растет.

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