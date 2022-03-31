Число загиблих через влучення ракети в будівлю ОДА у Миколаєві зросло до 16

Окупанти розгромили будівлю ОДА у Миколаєві / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 31 березня через влучення ракети у будівлю Миколаївської ОДА загинуло 16 людей. Рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 особа померла у реанімації. Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Про це пише пресслужба ДСНС.
"Всю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей з-під них на будівлі облдержадміністрації, яка зруйнована внаслідок влучання ворожої ракети. Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.
О 08:00 відбулася зміна особового складу ДСНС.
Що відомо про обстріл?
Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння.
Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.