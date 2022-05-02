Что делать принудительно депортированным в Россию гражданам Украины: инструкция

Помочь украинцам составить маршрут могут работники посольств. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Принудительно депортированные в Россию граждане Украины не обязаны оформлять заявление на беженство, временное убежище или разрешение на временное проживание
Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Что нужно знать
В частности, омбудсмен посоветовала избегать любых манипуляций с паспортом: печатями, метками и т. д. (если это возможно), а также требовать оставления собственных документов согласно Женевским конвенциям.
"Не нужно подписывать никаких бумаг, а при первой же возможности отказываться от поездки в лагерь для перемещенных лиц (депортированных). Лучше всего с территории РФ добраться в третью безопасную страну, в которую можно направляться (Эстония, Литва, Латвия, Грузия и т. д.)", – написала Денисова.
По ее словам, помочь составить маршрут могут работники посольств Украины:
1. Посольство Украины в Эстонской Республике
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua
2. Посольство Украины в Латвийской Республике
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua
3. Посольство Украины в Республике Беларусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua
4. Посольство Украины в Грузии
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua
5. Посольство Украины в Азербайджанской Республике
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua
6. Посольство Украины в Республике Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua
7. Посольство Украины в Республике Финляндия
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua
8. Посольство Украины в Китайской Народной Республике
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua
9. Посольство Украины в Республике Армения
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua
10. Посольство Украины в Литовской Республике
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua
11. Посольство Украины в Республике Польша
тел.: +48 698 608 837
электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua
12. Консульство Украины в Гданьске
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua
13. Посольство Украины в Турецкой Республике
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua
По словам Денисовой, этим дипломатическим учреждениям поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь упомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.
"Попав на территорию Евросоюза, вы можете поехать в любую страну, где захотите оформить статус на временную защиту, позволяющую получить временное безвозмездное жилье, льготы и финансовую помощь. Внутри Евросоюза ваши банковские карты и СИМ-карты работают (в отличие от России). Медицинская и юридическая помощь для граждан Украины предоставляется бесплатно", – рассказала она.
Кроме этого, омбудсмен заявила, что можно даже не оформлять статус по прибытии, а просто устроиться на работу и снимать жилье самостоятельно. Также необязательно просить о временном убежище в стране въезда.
Напомним, украинские граждане, которые были в российском плену, по возвращении в Украину рассказали об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.