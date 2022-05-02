Что делать принудительно депортированным в Россию гражданам Украины: инструкция

Помочь украинцам составить маршрут могут работники посольств. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Принудительно депортированные в Россию граждане Украины не обязаны оформлять заявление на беженство, временное убежище или разрешение на временное проживание

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Что нужно знать

В частности, омбудсмен посоветовала избегать любых манипуляций с паспортом: печатями, метками и т. д. (если это возможно), а также требовать оставления собственных документов согласно Женевским конвенциям.

"Не нужно подписывать никаких бумаг, а при первой же возможности отказываться от поездки в лагерь для перемещенных лиц (депортированных). Лучше всего с территории РФ добраться в третью безопасную страну, в которую можно направляться (Эстония, Литва, Латвия, Грузия и т. д.)", – написала Денисова.

По ее словам, помочь составить маршрут могут работники посольств Украины:

1. Посольство Украины в Эстонской Республике

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Реклама

2. Посольство Украины в Латвийской Республике

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

3. Посольство Украины в Республике Беларусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

4. Посольство Украины в Грузии

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Реклама

5. Посольство Украины в Азербайджанской Республике

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

6. Посольство Украины в Республике Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

7. Посольство Украины в Республике Финляндия

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

8. Посольство Украины в Китайской Народной Республике

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

9. Посольство Украины в Республике Армения

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

10. Посольство Украины в Литовской Республике

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

11. Посольство Украины в Республике Польша

тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

12. Консульство Украины в Гданьске

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

13. Посольство Украины в Турецкой Республике

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

По словам Денисовой, этим дипломатическим учреждениям поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь упомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.

"Попав на территорию Евросоюза, вы можете поехать в любую страну, где захотите оформить статус на временную защиту, позволяющую получить временное безвозмездное жилье, льготы и финансовую помощь. Внутри Евросоюза ваши банковские карты и СИМ-карты работают (в отличие от России). Медицинская и юридическая помощь для граждан Украины предоставляется бесплатно", – рассказала она.

Кроме этого, омбудсмен заявила, что можно даже не оформлять статус по прибытии, а просто устроиться на работу и снимать жилье самостоятельно. Также необязательно просить о временном убежище в стране въезда.

Напомним, украинские граждане, которые были в российском плену, по возвращении в Украину рассказали об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.

Читайте также: