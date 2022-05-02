Що робити примусово депортованим до Росії громадянам України: інструкція

Допомогти українцям скласти маршрут можуть працівники посольств. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Примусово депортовані в Росію громадяни України не зобов'язані оформляти заяву на біженство, тимчасовий притулок або дозвіл на тимчасове проживання.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Що потрібно знати

Омбудсмен порадила уникати будь-яких маніпуляцій з паспортом: печатками, позначками тощо (якщо це можливо), а також вимагати залишення власних документів згідно з Женевськими конвенціями.

"Не потрібно підписувати жодних паперів, а за першої ж нагоди відмовлятися від поїздки до табору для переміщених осіб (депортованих). Найкраще з території РФ дістатися третьої безпечної країни, до якої можна прямувати (Естонія, Литва, Латвія, Грузія тощо)", – написала Денісова.

За її словами, допомогти скласти маршрут можуть працівники посольств України:

1. Посольство України в Естонській Республіці

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

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2. Посольство України в Латвійській Республіці

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua

3. Посольство України в Республіці Білорусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

4. Посольство України в Грузії

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

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5. Посольство України в Азербайджанській Республіці

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua

6. Посольство України в Республіці Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

7. Посольство України в Республіці Фінляндія

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua

8. Посольство України в Китайській Народній Республіці

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

9. Посольство України в Республіці Вірменія

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua

10. Посольство України в Литовській Республіці

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

11. Посольство України в Республіці Польща

тел.: +48 698 608 837

електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua

12. Консульство України в Гданську

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua

13. Посольство України в Турецькій Республіці

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

За словами Денісової, цим дипломатичним установам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу зазначеній категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.

"Потрапивши на територію Євросоюзу, ви можете поїхати в будь-яку країну, де захочете оформити статус на тимчасовий захист, який дозволяє отримати тимчасове безплатне житло, пільги та фінансову допомогу. Усередині Євросоюзу ваші банківські картки та СІМ-картки працюють (на відміну від Росії). Медична та юридична допомога для громадян України надається безплатно", – розповіла вона.

Крім цього, омбудсмен заявила, що можна навіть не оформляти статус після прибуття, а просто влаштуватися на роботу та винаймати житло самостійно. Також необов'язково просити про тимчасовий притулок у країні в'їзду.

Нагадаємо, українські громадяни, які були в російському полоні, після повернення в Україну розповіли про приниження та нелюдські умови утримання.

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