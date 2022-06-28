Данилов дал жесткий отлуп сказочным бредням Медведева

Дмитрий Медведев (слева) и Алексей Данилов (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что "попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации".

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу. Без уважения, Алексей Данилов", – написал Данилов в Twitter.

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Россия 8 лет осуществляла гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав Крым и поддерживая оружием и силами регулярных войск сепаратистов на Донбассе. 24 февраля 2022 года режим Владимира Путина развязал полномасштабную войну против Украины. Большинство опрошенных социологами украинцев отметили, что Путин преследует цель уничтожения украинского народа как такового.

Ранее мы сообщали, что автосервис в Крыму отказался чинить военную технику России.

Также напомним, Резников рассказал, когда Украина будет готова отвоевать оккупированные земли — включая Крым.