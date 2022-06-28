Данілов дав жорсткий відлуп казковим маренням Медведєва

Дмитро Медведєв (ліворуч) та Олексій Данілов (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що "будь-яка спроба зазіхнути на Крим – це оголошення війни" Російської Федерації.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", – написав глава РНБО у Twitter.

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Росія 8 років здійснювала гібридну воєнну агресію проти України, окупувавши Крим та підтримуючи зброєю і силами регулярних військ сепаратистів на Донбасі. 24 лютого 2022 року режим Володимира Путіна розв'язав повномасштабну війну проти України. Більшість опитаних соціологами українців зазначили, що Путін має на меті знищення українського народу як такого.

Раніше ми повідомляли, що автосервіс у Криму відмовився лагодити військову техніку Росії.

Також нагадаємо, Резніков розповів, коли Україна буде готова відвоювати окуповані землі, включно з Кримом.