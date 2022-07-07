Данилов объяснил, почему РФ начала продвигаться на Донбассе

Данилов рассказал, что РФ изменила тактику / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское руководство сменило тактику продвижения в Украине после неудач, и теперь захватчики продвигаются под прикрытием артиллерии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию WSJ.

"После первых ошибок Россия нашла работающую тактику. На начальном этапе вторжения московские войска пытались нанести дерзкий удар вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения в процессе. Теперь российские силы продвигаются частями под прикрытием артиллерии", – рассказал он.

Данилов отметил, что РФ проводит максимальную концентрацию артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой мы не в состоянии справиться, это и дает преимущество врагу.

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РФ взяла оперативную паузу, что это значит

Российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине. Министерство обороны России ежедневно с начала войны заявляло о территориальных "приобретениях", но перестало это делать с момента завершения окружения Лисичанска.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне российские оккупанты сжигают тела своих военных, чтобы скрыть реальное количество потерь. В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших людских останков. Идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.