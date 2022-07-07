Данилов пояснив, чому РФ почала просуватися на Донбасі

Данилов розповів, що РФ змінила тактику / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське керівництво змінило тактику просування в Україні після невдач, і тепер загарбники просуваються під прикриттям артилерії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю виданню WSJ.

"Після перших помилок Росія знайшла працюючу тактику. На початковому етапі вторгнення московські війська намагалися завдати зухвалого удару вглиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі і втратили елітні підрозділи в процесі. Тепер російські сили просуваються частинами під прикриттям артилерії", – розповів він.

Данилов зазначив, що РФ здійснює максимальну концентрацію артилерії та техніки на кожному квадратному кілометрі, яку ми не можемо подолати, це й дає перевагу ворогові.

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РФ взяла оперативну паузу, що це означає

Російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні. Міністерство оборони Росії щодня з початку війни заявляло про територіальні "придбання", але перестало це робити з моменту завершення оточення Лисичанська.

Ми також повідомляли про те, що в Херсоні російські окупанти спалюють тіла своїх військових, щоб приховати реальну кількість втрат. На околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих людських останків. Ідентифікувати їхню належність складно через значні пошкодження вогнем.