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Данилов рассказал, сколько раз в этом году пытались убить Зеленского

Ирина Ковальчук
18 июня, 20:51
Приказ пытались выполнить при помощи боевиков Рамзана Кадырова

В первые дни войны российские формирования прорвались в Киев и были уничтожены на Берестейской / Коллаж "Сегодня"

Президента Украины Владимира Зеленского пять раз пытались убить с начала войны – одной из задач Кремля было избавление от демократически избранного президента нашей страны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадской газете The Globe and Mail под названием "Война России нарушает все правила".

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Что известно

"Господин Данилов сказал, что нападение России на Украину включало в себя пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского, все они были совершены в конце февраля и начале марта", – пишет канадская газета.

Секретарь СНБО не раскрыл подробностей этих покушений. Сказал только, что в самом начале войны это должен был сделать отряд чеченских боевиков.

"Им было поручено убить г-на Зеленского, однако они были полностью уничтожены", – пишет издание.

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Другие сообщения

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе сообщил, что Киев подготовился к преемственности власти на случай покушения на президента. Согласно законодательству, в этой ситуации есть кому руководить нашей страной, сказал наш лидер.
  • По подсчетам самого Зеленского, за всю его каденцию на него было совершено уже 10 покушений. Однако, как мы знаем, он не согласился покинуть Киев, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
  • Известно, что в первые часы войны российские войска достигли правительственного квартала и пытались штурмовать Офис президента. В то время там были Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой и своими детьми.