Данилов розповів, скільки разів цього року намагалися вбити Зеленського

У перші дні війни російські формування прорвалися до Києва і були знищені на Берестейській / Колаж "Сьогодні"

Президента України Володимира Зеленського п'ять разів намагалися вбити з початку війни – одним із завдань Кремля було звільнення від демократично обраного президента нашої країни.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail. "Війна Росії порушує всі правила".

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Що відомо

"Пан Данилов сказав, що напад Росії на Україну включав п'ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського, всі вони були скоєні наприкінці лютого і на початку березня", – пише канадська газета.

Секретар РНБО не розкрив подробиць цих замахів. Сказав лише, що на початку війни це повинен був зробити загін чеченських бойовиків.

"Їм було доручено вбити пана Зеленського, однак вони були повністю знищені", – пише видання.

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