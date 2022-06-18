Данилов розповів, скільки разів цього року намагалися вбити Зеленського

У перші дні війни російські формування прорвалися до Києва і були знищені на Берестейській / Колаж "Сьогодні"
Президента України Володимира Зеленського п'ять разів намагалися вбити з початку війни – одним із завдань Кремля було звільнення від демократично обраного президента нашої країни.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail. "Війна Росії порушує всі правила".
Що відомо
"Пан Данилов сказав, що напад Росії на Україну включав п'ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського, всі вони були скоєні наприкінці лютого і на початку березня", – пише канадська газета.
Секретар РНБО не розкрив подробиць цих замахів. Сказав лише, що на початку війни це повинен був зробити загін чеченських бойовиків.
"Їм було доручено вбити пана Зеленського, однак вони були повністю знищені", – пише видання.
Інші повідомлення
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на форумі у Давосі повідомив, що Київ підготувався до передачі влади на випадок замаху на президента. Відповідно до законодавства, у цій ситуації є кому керувати нашою країною, сказав наш лідер .
- За підрахунками самого Зеленського, за всю його каденцію було скоєно вже 10 замахів. Проте, як ми знаємо, він не погодився покинути Київ, коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення до України.
- Відомо, що у перші години війни російські війська досягли урядового кварталу та намагалися штурмувати Офіс президента. На той час там були Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою та своїми дітьми.