Данилов сообщил, где РФ удерживает пленных защитников Мариуполя

Данилов назвал местонахождение защитников с "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры по освобождению пленных защитников Мариуполя продолжаются. Большинство военнослужащих удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области. Однако нет информации, что там находятся все военные.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Реклама

Он отметил, что в плену так называемой "ДНР" находятся гораздо больше, чем 200 украинских военных.

"Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И поэтому сказать, что все там находятся, мы не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на территории Донецкой области", – сказал Данилов.

Что известно об обмене

По словам Данилова, обсуждать обмен пленными нужно осторожно. Иначе можно сорвать переговоры.

"Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены. И все ребята и девушки, которые сегодня в плену, которые прошли Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми", – добавил секретарь СНБО.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

Реклама

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

Украинская сторона долго не комментировала процесс, чтобы "не навредить". Вскоре президент Владимир Зеленский сообщил, что более 2500 защитников Мариуполя находятся в плену, и Украина работает над тем, чтобы добиться их освобождения.

Появлялась информация о том, что более тысячи пленных с "Азовстали" вывезли в Россию.

Реклама

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин будет использовать пленных защитников Мариуполя для шантажа украинских властей и расшатывания ситуации в Украине.

Также сообщалось, что жен защитников "Азовстали" атакуют звонками из РФ с угрозами изнасилования и смерти.