Данилов в ответ на обвинения Байдена объяснил, как Украина готовилась к войне

Данилов ответил на обвинения Байдена. / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на критику президента США Джо Байдена о том, что Киев "не захотел слышать предупреждения" о грядущем полномасштабном вторжении России, заявил, что Украина знала о предстоящей войне. Именно поэтому проходила скрытая подготовка, в ходе которой были заблокированы каналы бывшего нардепа Виктора Медведчука. В то же время, украинцев не предупреждали о приближении войны, чтобы не сеять панику.

Об этом Данилов рассказал в интервью LIGA.net.

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Он заявил – все, что говорили американцы по поводу войны, не было неожиданностью для Киева.

"Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ. Представьте себе, если бы до 24 февраля все эти медийные гауляйтеры, вопящие из пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что подготовка длилась полтора года, чтобы все коммуникации были защищены.

"Во время войны это вопрос номер один", – заявил Данилов.

В то же время он объяснил, что сообщать заранее о приближении войны украинцам было нельзя.

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"Мы должны были в ноябре выйти и сказать: у нас будет война, РФ создаст здесь концлагеря? Вы представляете себе уровень паники, который мог подняться? Но мы дали четкий ответ, чтобы наша страна была готова к войне", – добавил Данилов.

Заявление Байдена

Президент США недавно выступил с критикой Зеленского, будто бы тот не захотел услышать предупреждение Вашингтона о серьезной угрозе вторжения России.

"Я знаю, что многие люди думали, что я преувеличиваю", – сказал Байден, имея в виду предупреждение о возможности нападения со стороны России.

Он также заявил, что в США были "данные в подтверждение оценки". Кроме этого, Джо Байден отметил, что "ничего подобного не было со времен Второй мировой войны":

"Я знал, что у нас есть данные, подтверждающие, что он (президент России Владимир Путин. – Ред.) собирался пересечь границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать , – сказал президент США.

Ранее в Офисе президента заявили, что слова Байдена не совсем корректны, ведь украинские власти прекрасно понимали, что именно задумала Россия.

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Обвинения Байдена прокомментировал и сам Зеленский. Он объяснил, что партнеры, напротив, не захотели слышать именно его, ведь Украина предлагала ввести превентивные санкции и предоставить оружие для защиты перед вторжением РФ.